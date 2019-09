Österreich kann mit einem Erfolg in Warschau die Tabellenführung in der Gruppe G übernehmen. Startelf vom Lettland-Spiel dürfte die besten Karten haben. Foda: „Wir können mehrere Systeme spielen“. Am 8. September 2015 qualifizierte sich Österreichs Fußballteam mit einem 4:1 in Schweden erstmals sportlich für eine Europameisterschaft, fast auf den Tag genau vier Jahre danach kann das Team wieder einen großen Schritt Richtung einer EURO-Teilnahme machen. Wenn in Polen die Revanche für das Heim-0:1 gelingt.