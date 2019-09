Mit gestohlenen Kennzeichen war ein 43-jähriger Alkolenker am Sonntagabend auf der Turracher Bundesstraße in Moosburg unterwegs. Dabei fuhr er mit seinem Pkw über eine Kreisverkehrsinsel und krachte gegen die Straßenleiteinrichtungen. Die Rettung brachte ihn in das UKH Klagenfurt und der Führerschein wurde ihm abgenommen.