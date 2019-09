Justizanstalt Linz eingeliefert

Dieser wird beschuldigt, durch die gewerbsmäßige Begehung von Kellereinbrüchen seinen Lebensunterhalt sowie seine Drogensucht finanziert zu haben. Der Mann trieb sich mit seinem Hund in Linz, Wels und Ried/Innkreis meist in Bahnhofsnähe umher und soll im Zeitraum November 2018 bis Ende Mai 2019 mindestens 95 Kellereinbrüche begangen haben. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.