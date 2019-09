Die russische Regierung ist trotz Manipulationsvorwürfen mit dem Abschneiden der Kremlpartei Geeintes Russland bei den Kommunal- und Regionalwahlen zufrieden. Nach Angaben der Wahlleitung verteidigte die regierende Partei in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate. In Moskau gab es zwar Verluste, nach dem Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten holte Geeintes Russland im umkämpften Stadtrat 25 der 45 Sitze, wie die Agentur Interfax am Montag berichtete.