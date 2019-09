Die großen Drei

Seit dem Erfolg des Schweizers Stan Wawrinka bei den US Open 2016 haben Djokovic (Wimbledon 2018 und 2019, US Open 2018, Australian Open 2019), Nadal (French Open 2017 bis 2019 sowie US Open 2017 und 2019) sowie der bei den US Open im Viertelfinale gescheiterte Federer (Australian Open 2017 und 2018, Wimbledon 2017) alle Grand-Slam-Events für sich entschieden. Medwedew muss weiter auf seinen sechsten Turniersieg warten, alle fünf Trophäen konnte er sich bisher auf Hartplatz sichern, 2018 in Sydney, Winston-Salem und Tokio, diese Saison vor Cincinnati auch schon in Sofia. Marat Safin bleibt somit der bisher letzte russische Grand-Slam-Sieger (2005 Australian Open) und auch US-Open-Champion (2000).