Vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia ist am Sonntag ein Frachtschiff aus Südkorea in Schieflage geraten und gekentert. Die US-Küstenwache teilte mit, es seien 24 Besatzungsmitglieder an Bord des Autotransporters Golden Ray gewesen, davon konnten 20 gerettet werden. Vier Personen werden allerdings noch vermisst, sie werden unter Deck vermutet.