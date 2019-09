Der Frontalcrash mit einem Alkolenker (17) hat im oberösterreichischen Molln für einen Rennradfahrer tödlich geendet. Der Pkw-Lenker geriet am Sonntag um 10.35 Uhr in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen den 44-jährigen Radfahrer, der über den Wagen in eine Wiese geschleudert wurde.