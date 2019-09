„Ist das im Sinne der Politik? So habe ich Österreich nicht kennengelernt.“ Jad Turjman kam selbst als Flüchtling aus Syrien und betreute den Iraker zwei Jahre lang. Er machte den Fall via Facebook bekannt und schilderte ihn auch Grünen-Chef Werner Kogler, als dieser vergangene Woche in Salzburg unterwegs war.