Am Sonntag den 8 September gegen 09.23 Uhr wurde die FF Spital am Pyhrn zu einem Wohnhausbrand gerufen. Beim Eintreffen des Einsatzleiters halfen schon zwei Feuerwherleute, die in der Nachbarschaft wohnen, einer Person über das Fenster ins Freie und versuchten anschließend erste Löscharbeiten durchzuführen, was aber dann aufgrund der starken Verrauchung im Gebäude nicht möglich war. Zeitgleich wurde eine Rauchaustrittsöffnung geschaffen und das Gebäude belüftet, damit der Rauch aus dem Wohnhaus gedrückt werden konnte.