Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 8. September 2019 um 12:15 Uhr mit seinem Motorrad in Tragwein auf der Tragwein-Landesstraße Richtung Erdleiten. In einer unübersichtlichen Linkskurve fuhr er laut seinen Angaben etwas zu schnell und wollte daher sein Motorrad abbremsen. Dabei benützte er nur die Vorderbremse, wodurch ihm das Vorderrad seitlich wegrutschte und er zu Sturz kam.