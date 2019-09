Laut der Ärztekammer Salzburg braucht das Bundesland in den nächsten Jahren 600 neue Mediziner. In der kommenden Dekade gehen 250 Kassenärzte in Pension: Das sind fünfzig Prozent aller Kassenmediziner in Stadt und Land! Dazu folgen ihnen 300 Spitalsärzte in den Ruhestand.