So hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron am Sonntag für den Fauxpas vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und Albanien (4:1) entschuldigt. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama nannte den Vorfall aber einen „skandalösen Fehler“ und gab auf Twitter an, dass sich Macron bei ihm entschuldigt habe. Die französische Präsidentschaftskanzlei bestätigte, dass Macron am Sonntag „in der Früh geschrieben und sich entschuldigt“ hat.