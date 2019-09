Am 27. September startet in Doha (Kat) die Leichathletik-Weltmeisterschaft. Als eine von nur vier ÖLV-Athleten wird auch Siebenkämpferin Ivona Dadic (OÖ) an den Start gehen. Um ihre Form zu überprüfen, testete die 25-Jährige am Wochenende in Rif.