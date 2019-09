Mit Schlägen im Gesicht wurde eine junge Frau von ihrem Freund am Sonntag in Straßwalchen im Flachgau in Empfang genommen. Nachdem sie ihm seinen Autoschlüssel gebracht hatte, schlug er der 23-Jährigen mehrmals brutal ins Gesicht. Der Mann wird nun in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.