Tirol ist das staureichste Bundesland, wie vor kurzem der ÖAMTC in seiner Sommerbilanz feststellte. Was das für Anrainer bedeutet, die an vielbefahrenen Reiserouten leben (müssen), zeigt exemplarisch der Bericht von Oliver Schwaiger, dessen Familie seit Generationen an der Loferer Bundesstraße in Kirchdorf wohnt.