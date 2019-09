Am Dienstag hatte Dominic Thiem noch leicht verkühlt seinen 26. Geburtstag gefeiert, mittlerweile kehrte der Lichtenwörther in die Tennis-Halle zurück. Ein viraler Infekt hatte ihm fast drei Wochen lang zugesetzt, die US-Tour (Viertelfinale in Kanada, kein Start in Cincinnati und Erstrunden-Aus bei den US Open) ging in die Hosen. Seit Donnerstag arbeitet Österreichs Top-10-Ass mit dem aus Miami eingeflogenen Konditions-Coach Duglas Cordero an seiner Rückkehr, mit Trainer-Papa Wolfgang Thiem wird am Tennis gefeilt.