Geistige Behinderungen, Verhaltensstörungen, Minderwuchs: Alkohol in der Schwangerschaft verursacht lebenslange Schäden beim Kind. Dennoch trinken in Österreich beinahe 50 Prozent der Frauen, während ein Baby in ihnen heranwächst. Rund 80 Kinder kommen in Tirol jährlich mit schweren Alkoholschäden zur Welt. Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist die häufigste Ursache für angeborene, geistige Behinderung – und zu 100 Prozent vermeidbar. Am heutigen Montag ist „Tag des alkoholgeschädigten Kindes“.