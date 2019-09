20 Mal soll eine rumänische Pflegerin (21) am 22. Februar in Leonding in Oberösterreich auf ihren Arbeitgeber (83) eingestochen haben. Nun liegt die Anklage vor: Mordversuch! Verteidiger Manfred Arthofer nimmt seine Mandantin in Schutz: „Das war, wenn überhaupt, nur eine versuchte absichtliche schwere Körperverletzung.“