Nachdem US-Präsident Donald Trump die Friedensgespräche mit den radikalislamischen Taliban überraschend abgebrochen hat, droht die Terrorgruppe mit Vergeltung: Dieser Schritt werde zu weiteren Verlusten von Menschenleben auf US-Seite führen, kündigte sie an. Der Gesprächsstopp beschädige die Glaubwürdigkeit der USA und zeige der Welt, dass die USA gegen Frieden seien, so die Taliban am Sonntag in einer Mitteilung.