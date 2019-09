Mit dem Motorrad krachte ein 49-Jähriger aus Wels in Oberösterreich am Sonntag auf der Gurktal Bundesstraße in Feldkirchen geradewegs durch einen Weidezaun. Er kam auf einer Wiese zum Liegen. Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall, leistete den bewusstlosen Motorradlenker Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Mit dem Rettungshubschrauber C 11 wurde er in das Klinikum Klagenfurt gebracht