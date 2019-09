In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 17-jähriger Oberösterreicher in Salzburg-Stadt heftig attackiert. Als er an der Kaipromenade unterwegs war, ging plötzlich ein Unbekannter auf ihn los. Der Unbekannte schlug dem Burschen nicht nur mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Er versetzte ihm auch einen Stoß mit dem Knie gegen den Kopf. Das Rote Kreuz versorgte den 17-Jährigen vor Ort. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bis dato negativ.