In Europa folgten auf den kurzen Lockout-Auftritt drei Jahre in Lulea. Schon da begann sich sein Spiel etwas zu wandeln. „Ich will primär noch mehr gute Defensive liefern, auch in Unterzahl dicht machen.“ Sein physisches Spiel hilft sicher. „Ich weiß aber auch, dass in der Offensive die zweite Welle gefragt ist.“