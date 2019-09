Holzernte soll nur noch so betrieben werden, dass es die Natur gar nicht merkt. Der Wald soll selbst entscheiden, welche Bäume wo wachsen möchten. Es wird nicht mehr kahl geschlagen, sondern nur noch sanft durchlichtet. „Zusätzlich bekommt der Wald eine Reihe von Reservaten, in denen Bäume ihr wildes Leben völlig ungestört leben dürfen.“ Wie bei uns in Dürrenstein. Denn er weiß selbst am besten, was ihm guttut.