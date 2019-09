Bereits im Juli ist ein Obdachloser (43) mitten auf der Wiener Mariahilfer Straße festgenommen worden. Er soll an den zwei Tagen zuvor in Wien-Landstraße und Wien-Ottakring in den späten Nachtstunden jeweils in unversperrte Wohnungen eingedrungen sein und dort eine 61-jährige und eine 63-jährige Frau vergewaltigt haben. Nach weiteren Opfern des in Haiti geborenen österreichischen Staatsbürgers wird nun gesucht - per Lichtbild des Verdächtigen.