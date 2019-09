In der Nacht zum 31. August 2019 wurden entlang der Landesstraße 1290 in Obertraun mehrere Leitpflöcke umgetreten bzw. ausgerissen. Laut Straßenmeisterei Bad Ischl entstand dabei ein Schaden von 1.300 Euro. Durch die Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Bad Goisern konnte der Täter, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark, ausgeforscht werden. Dieser verursachte den Schaden nach einer Feier mit seinen Freunden am Nachhauseweg zur Unterkunft. Er wird angezeigt.