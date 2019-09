In der Diskussion um das generelle Rauchverbot in der Gastronomie ist das letzte Wort für manche noch nicht gesprochen. Wie FPÖ-Chef Norbert Hofer jetzt erklärte, will er das Gesetz einmal mehr kippen, sollte die FPÖ erneut in die Regierung kommen. Allerings strebt Hofer dieses Mal einen Kompromiss an.