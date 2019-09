Der australische Formel-3-Pilot Alex Peroni hat sich bei seinem heftigen Unfall in Monza eine Wirbelverletzung zugezogen. Er wisse nicht, wie lange die Genesung dauern würde, schrieb Peroni auf Instagram. Der 19-Jährige war am Samstag in der berühmten Parabolica über sogenannte Sausage-Kurbs (Randsteine) gefahren, meterhoch in die Luft katapultiert worden und in die Reifenstapel gekracht.