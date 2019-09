„Ich bin super erleichtert und einfach nur froh, dass ich angetreten bin“, war der Salzburgerin die Zufriedenheit mit ihrem Auftritt in Tokio ins Gesicht geschrieben. Mit 6:0 gegen Smiljan (Slk) und 4:0 gegen Lokalmatadorin Someya (Jap) war die 26-Jährige in das Viertelfinale gestürmt, hatte da die WM-Dritte Kopunova (Slk) per Kampfrichterentscheid nach 1:1 rausgeboxt.