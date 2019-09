Ans Aufgeben denkt Williams dennoch nicht. „Ganz ehrlich, es ist wirklich super frustrierend. Ich bin so, so nahe dran und doch so weit davon entfernt“, gestand Williams im prall gefüllten großen Interviewraum in den Katakomben des Arthur Ashe Stadiums. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke, ich muss einfach weitermachen, wenn ich eine professionelle Tennisspielerin sein will.“ Sie jage nicht unbedingt einem Rekord nach, behauptete sie. „Ich versuche einfach, Grand Slams zu gewinnen.“