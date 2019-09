Am Freitag ist Herzogin Meghan von Großbritannien spontan nach New York gejettet, um Serena Williams im Finale bei den US-Open die Daumen zu halten. Und eines wird dabei deutlich: So gelöst hat man die 38-Jährige schon lange nicht mehr gesehen. Die kleine Auszeit von den royalen Pflichten schien der Ex-Schauspielerin gut zu tun.