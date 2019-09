Ein verwüstetes Hotelzimmer, vermeintliche Spuren von Drogen und mittendrin Micaela Schäfer, die in Handschellen von der Polizei abgeführt wurde. Was sich anhört wie ein riesengroßer Skandal um Deutschlands bekannteste Nacktschnecke war allerdings nichts weiter als ein böser Streich. Die 35-Jährige wurde nämlich von ihrem Freund Julian F. M. Stoeckel dreist hinters Licht geführt - und jeder konnte am Samstagabend dabei zuschauen.