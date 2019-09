Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr am Samstag um 16:45 Uhr mit ihrem Pkw in Pischelsdorf auf der Uttendorfer Landesstraße Richtung Feldkirchen/M. In einer Linkskurve lief nach ihren Angaben ein Reh von rechts aus dem Wald auf die Fahrbahn, wodurch sie ihren Pkw verriss. Die Frau kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung entlang und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh ist es nicht gekommen. Die Autolenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz Mattighofen ins Krankenhaus Braunau/Inn eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.