Am Samstag um 7.13 Uhr wurden zwei 16-jährige und ein 17-jähriger österreichische Staatsbürger von einer Diensthundestreife in Völs gestellt, als sie versuchten einen zuvor in Kematen gestohlenen Tresor zu öffnen. Im Zuge der durchgeführten Erhebungen stellte sich wie folgt heraus: Gegen 4 Uhr brachen die drei Verdächtigen durch das Einschlagen der Scheibe an der Eingangstür in einen Gastbetrieb in Ranggen ein und stahlen neben einem niederen dreistelligen Eurobetrag Getränke und Zigaretten.