„Viel Herzblut“

Lukas weiß: „Viel Herzblut und Leidenschaft waren notwendig - es war ein langer Weg, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin.“ Nämlich an der absoluten Weltspitze. So reist der Taufkirchener in Abwesenheit von Stahl sogar als Nr. 1 zum „Kontinental-Match“ Europa – USA am Dienstag in Minsk. Und nach seinem vierten (!) Stockerlplatz dieser Diamond-League-Saison zählt er Ende September in Doha auch zu den Medaillenkandidaten bei der WM, für die Sponsor Helvetia Stockerl-Prämien von 75.000, 50.000 bzw. 25.000 € ausgelobt hat.