„Taskforce“-Treffen am Montag, Nationaler Sicherheitsrat am Mittwoch

Und weil die ÖVP jüngst auf Basis eines selbst beauftragten Gutachtens behauptet hat, dass ein solcher in professioneller und schwerwiegender Form auf sie verübt worden sei, trifft sich die „Taskforce“ laut ÖVP am Montag, um den türkisen Hacker-Krimi zu diskutieren. BVT und Bundeskriminalamt ermitteln seit Freitag in der Causa.