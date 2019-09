Dmitry Korchak singt den von Liebesphantasien getriebenen Hoffmann mit noblem lyrischem Timbre und in der Mittellage kraftvoll strahlend. Mit Geschmack lässt er Offenbachs Kantilenen aufblühen. In der Höhe spürt man Grenzen der schönen Stimme. Olga Peretyatko wünschte sich alle vier Frauenrollen zu singen. Ihr gelingt das überzeugend. Sie macht Offenbachs Idee sinnfällig, dass die vier Phantasien einer einzigen Frau, dem Bühnenstar Stella, gelten. Eisige Künstlichkeit prägt ihre Puppe Olympia, deren Koloraturen sie souverän meistert, feine Empfindsamkeit mit Wärme ihre sterbende Antonia, die von allen Rollen am meisten beeindruckt, und gefährliche, berechnende Verführungskunst ihre Giuletta.