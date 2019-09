28 Schulanfänger gibt es heuer in Großgmain

100 Volksschüler hat Großgmain, wobei es zwei erste Klassen mit 28 Schülern gibt. „Wir machen viel für die kleinen Bürger. Bei der Rucksackaktion sind wir von Anfang an dabei, machen beim Malwettbewerb mit, bei der Radprüfung verteilen wir Urkunden und veranstalten Exkursionen samt Tresorbesuch in unserer Bank.