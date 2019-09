Trotz kühler Temperaturen war der Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr Graz am Samstag eine heiße Sache, wie unsere Bilder zeigen! Besonders die jungen Zuschauer freuten sich darüber, die Feuerwehrmänner aus nächster Nähe in Action zu erleben. Neben den Nachwuchsfeuerwehrmännern fanden sich auch drei Mitglieder der Stadtregierung auf der Zentralfeuerwache am Lendplatz ein: Bürgermeister Siegfried Nagl, der sich bei einem simulierten Zimmerbrand vom Dach der Feuerwache retten ließ, Vizebürgermeister Mario Eustacchio und Stadträtin Judith Schwentner.