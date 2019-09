Sicherheitsrevolution im Anflug - erste Gespräche über einen flächendeckenden Einsatz von Polizeidrohnen auch in Wien laufen. Es liegen bereits geheime Konzepte für ein Arsenal an automatischen Drohnen vor, die im Ernstfall von selbst hochsteigen und alles live übertragen. Simultan erfolgt eine Meldung an die Sicherheitskräfte.