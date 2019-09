„Eine isolierte Maßnahme der Stadt halte ich für kontraproduktiv“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Eine flächendeckende Kurzparkzone sei „vernünftig“. Aber zuvor müssten die Öffi-Korridore in die Stadt ausgebaut werden. „Im Süden sind wir jetzt so weit. Im Norden und vor allem im Osten – in Richtung Salzkammergut – gibt es noch Probleme.“