Mit einer weißen Weste kann das „Austrian Bike Wunderkind“ dagegen bei Weltmeisterschaften und in den Weltcup-Seeding Runs (Qualifikation) aufwarten. Sowohl bei der WM 2018 in Lenzerheide (Sz), als auch zuletzt bei den Titelkämpfen in Mont-Sainte-Anne (Kan) war sie für die Konkurrenz uneinholbar, holte zweimal das Regenbogentrikot der Juniorenweltmeisterin. In den 15 Seeding Runs, in denen sie im Weltcup startete, war sie stehts die Schnellste - distanzierte die Konkurrenz im Durchschnitt um fast 14 Sekunden.