Radstar Chris Froome hat sich mit einem Küchenmesser am linken Daumen verletzt und musste deshalb operiert werden. „Ich habe mir blöderweise mit einem Küchenmesser in meinen Daumen geschnitten und musste gestern Abend operiert werden, um die Sehne wieder zusammenzuflicken“, schrieb der Brite am Samstag auf seinem Twitter-Account.