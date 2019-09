Vor zwei Jahren wurde sie zur steirischen Milch-Königin gekrönt, am Freitag war sie - trotz schlafloser Nacht - in ihrer Funktion wieder beim Almabtrieb in der obersteirischen Gaal im Einsatz: Freitagnacht bemerkte Doris Haissl beim benachbarten Bauernhof einen Brand, alarmierte dessen Besitzer und rettete den fünf Bewohnern das Leben!