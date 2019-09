Gratis am 21. September

„Die S-Bahn ist das Rückgrat unserer Mobilitätsstrategie und steht für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Oberösterreich“, sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP). Am 21. September kann man, wie berichtet, die S-Bahnen gratis benutzen.