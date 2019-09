Kreisky und Taus blieben an einem Holztisch mit zwei unbequemen Sesseln über eine Stunde sich selbst überlassen. Als der Privatsender ATV das 2016 mit den Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer 45 Minuten lang versuchte, wurde daraus ein sprachlicher Boxkampf voller Beleidigungen. Doch Kreisky kannte einen feineren Trick: Er spielte mit der Brille, wenn Taus am Wort war. Was diesen furchtbar nervös machte. Auch der Vorläufer des künftigen „Taferls“ wurde 1975 geboren.