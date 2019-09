Gratis Saatgut für Bürger

Vor allem die Landwirte beteiligten sich sehr intensiv an der vorbildlichen Aktion, die Bienen und anderen Insekten hilft. Aber auch Privatpersonen, Kindergärten oder Firmen beteiligten sich an der Aktion. „Einige Gemeinden stellten das Saatgut für ihre Bürger gratis zur Verfügung“, so Hiegelsberger. In der voestalpine in Linz wurden beachtliche 20.000 Quadratmeter Bienenweide entlang des Einfahrtsbereichs extra angelegt.