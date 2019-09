„Erst mit zwölf kam der Wechsel. Mein Vater war der Coach, das Team hatte viele Verletzte und er drängte mich, Verteidiger zu spielen – da gab es Diskussionen am Küchentisch“, erinnert sich Derek, der 2013 erstmals nach Europa wechselte, in der Folge in München aufschlug. Wo er drei Jahre unter Trainer Jackson spielte, auch schnell die Qualitäten von „Co“ McIlvane schätzen lernte. „Er war für die Defensive zuständig, so war ich sehr eng mit ihm. Er ist einer der klügsten Trainer, mit denen ich bisher gearbeitet habe und er ist hungrig“, beschreibt der Defender Salzburgs Neo-Chefcoach. Nach dem München-Ade heuer gab’s mehrere Optionen. Derek: „Die Chance, in der Red Bull-Organisation zu bleiben, war verlockend.“ Jetzt steht fest: „Mit Matt als Headcoach und dem gleichen System fühlt es sich für mich wirklich sehr familiär an.“