Ihre große Liebe werde dennoch immer Teil ihres Lebens sein, erklärte sie weiter. „Ich werde Chester weiterhin ehren.“ Ihre Nachricht an all jene, die ihr Schicksal teilen: „Ihr könnt wieder glücklich sein. Ihr könnt in eurem Herzen Platz für Trauer, Glück, Freude, Traurigkeit und Liebe haben.“