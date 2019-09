Die Flanken des 8611 Meter hohen Bergriesen sind steil und felsdurchsetzt. „Bis hinauf zur Schulter gibt es keine flache Stelle mehr“, erzählt Hans. Man ist immer am Seil, und die Kletterpassagen sind kräfteraubend. „Das Lager 1 in 6000 Meter Seehöhe ist steinschlaggefährdet, deshalb habe ich es ausgelassen und bin gleich weiter ins Lager 2 auf 6700 Meter Höhe“, so Hans. Auf dem Weg ins Lager 3 wartet die „Schwarze Pyramide“, 700 Höhenmeter klettern. Jeder Tritt mit den Steigeisen am blanken Fels muss sitzen. Dann Lager 4 in 7850 Meter Höhe. „Du bist ausgepowert, stehst auf der Schulter, und vor dir beginnt der K2 erneut.“ Beinahe wäre der K2 Hans zum Verhängnis geworden. In der ersten Nacht am Berg im Lager 2 durchschlug ein Eisbrocken das Zelt, in dem sich Hans und ein Pakistani befanden. „Panik brach aus, draußen stürmte es. Wir brauchten eine Stunde, um das Zelt wieder zu fixieren.“ Bis in die frühen Morgenstunden harrten die Alpinisten aus. Ohne Zelt und Schuhe wären sie nie mehr lebend ins Tal zurückgekommen. „Ich dachte mir, dass fängt ja gut an.“