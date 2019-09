Wir starten unseren Aufstieg beim Alten Pocher bei Heiligenblut und wandern durchs Fleißtal auf den Gipfel zu. Eine hochalpine Tour mit 1300 Höhenmeter Aufstieg. Nach einer Weile haben wir das Kleinfleißkees erreicht. „Jetzt ist mir klar, warum der Gletscher in seiner Länge kaum schrumpft, er liegt in einem Kessel gefangen“, schmunzelt Gerhard, der mit seinem Vater auch den südlichsten Gletscher Österreichs, das Eiskar in den Karnischen, wissenschaftlich betreut. Weiter geht es hinauf zum Zittelhaus auf dem Gipfel, wo wir in mehr als dreitausend Metern Höhe von Hüttenwirt Andreas Haugsberger kulinarisch verwöhnt werden. Eine lohnende Bergtour.